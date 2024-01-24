Психолог рассказал о причинах возникновения синдрома отличника

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов 24 января рассказал «Известиям», что такое синдром отличника и как его побороть.

«Синдром отличника — достаточно частое явление, он характерен не только для школьников и студентов, но и для тех, кто уже давно окончил школу и вуз. Это достаточно стойкое убеждение человека в том, что необходимо всеми силами достичь некоего идеала в значимых для него сферах, сопровождаемое ожиданием похвалы и признания со стороны окружающих. Другими словами, человек ставит сложные для себя задачи, максимально вкладывает силы в их решение и при этом старается не столько для себя, сколько для других, не учитывая свои собственные потребности и желания», — сказал он.

По словам психолога, можно назвать три основные причины возникновения синдрома отличника. Во-первых, это влияние семьи, вернее — ожидания со стороны родителей от ребенка, которые ему транслируются. Особенно высок риск развития синдрома отличника у ребенка именно в той сфере, где родители не смогли себя реализовать. Во-вторых, это недостаток внимания со стороны родителей, в результате чего ребенок стремится получить это внимание через похвалу взрослых, прилагая для этого порой титанические усилия. В-третьих, это низкая самооценка самого человека и его попытки повысить ее через признание его достижений другими.

«Чтобы справиться с синдромом отличника самостоятельно, рекомендую вначале определить те сферы, в которых вы можете снизить требования к самому себе. После этого дайте себе право в этих сферах делать что-то не идеально, а просто хорошо, то есть снизьте самоконтроль и требовательность к самому себе. Действуйте, ориентируясь на свои желания и потребности, не стремитесь получить признание других людей. Если наличие синдрома отличника серьезно снижает уровень вашего субъективного благополучия, но вы не можете справиться с ним самостоятельно, обратитесь к психологу», — заключил эксперт.

11 января психолог, бренд-стратег и основатель компаний Simuran Consulting Владмира Симуран рассказала «Известиям», как справиться с критикой и хейтом, и объяснила, почему оставлять его без обратной связи вредно для психики. В первую очередь она посоветовала определить, точно ли это хейт или в словах оппонента есть рациональное зерно. Если обратная связь направлена на ваше развитие, то, по ее словам, стоит поблагодарить и как минимум принять к сведению новые данные.