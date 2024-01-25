Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек

Показатели регистрируемого миграционного прироста населения России в долгосрочной международной миграции за первые три квартала 2023 года снизились в два раза, до 412 тыс. (или на 90 тыc. человек), относительно значений, предшествующих пандемии. Об этом сказано в исследовании экспертов института Гайдара, с которым ознакомились «Известия» 25 января.

При этом в миграционном обмене со странами СНГ, кроме Украины и Белоруссии, у России сохраняется прирост, сказано там. Внутреннее распределение долгосрочных международных мигрантов продолжает смещаться в первую очередь в пользу выходцев из Таджикистана.

Одновременно продолжает сокращаться количество участников программы переселения соотечественников, которые в последние годы составляли значительную часть прироста. За первые три квартала 2023-го было поставлено на учет 34,4 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2022-го — 52,6 тыс., отмечают эксперты. Также с января по октябрь сократилось на 54% число выданных иностранцам разрешений на временное проживание, и на 12% — видов на жительство.

Усиление контроля за легальностью нахождения иностранцев на территории РФ и ослабление рубля привели к их оттоку, пояснила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Но это может оказать и благоприятное влияние: сократится нелегальная и теневая занятость, допустила она.

Ранее, 4 декабря прошлого года, президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в ситуации с миграцией в РФ должен соблюдаться этнокультурный баланс. Глава государства подчеркнул, что миграция должна соответствовать интересам экономики РФ, а находящиеся на территории страны приезжие обязаны знать русский язык, традиции и уважать законы государства.