Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецслужбы Венгрии ликвидировали готовившую захват власти группировку
Мир
В Японии суд приговорил к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto
Политика
Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Происшествия
Один человек погиб при обрушении канализационной насосной станции в Новотроицке
Армия
Найдены оба черных ящика сбитого Ил-76 с пленными ВСУ
Мир
The Times узнала о намерении однопартийцев Сунака добиться его отставки
Общество
Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской
Мир
Песков назвал чудовищным убийство украинцами своих пленных
Мир
Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах
Мир
Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Названы самые популярные траты российской молодежи в 2023 году

Исследование: среди популярных трат российской молодежи оказались кафе и аптеки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии Дня студента аналитики программы лояльности «СберСпасибо» изучили бонусные списания клиентов в возрасте от 17 до 23 лет и выявили топ-5 самых популярных категорий, в которых молодые люди совершают покупки с использованием бонусов. Основные категории расходов молодежи в 2023 году — кафе и рестораны, аптеки и оптики, а также супермаркеты, рассказали эксперты «Известиям» 25 января.

Так, в кафе и ресторанах молодые люди потратили в минувшем году 1,2 млрд бонусов, в аптеках и оптиках — 121 млн, в супермаркетах — 86 млн, на досуг и развлечения — 72 млн, на АЗС — 66 млн.

Всего молодежь потратила за прошлый год более 2 млрд бонусов. К такому выводы пришли эксперты, изучив расходы молодых клиентов в 10 регионах, лидирующих по списаниям бонусов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край, Челябинская и Тюменская области, Республика Башкортостан.

Максимальное разовое списание пришлось на клиента, который потратил 716 437 бонусов в категории «Супермаркеты». На втором месте клиент, который использовал 421 464 бонуса при покупке в категории «Электроника и бытовая техника». Замыкает тройку клиент, совершивший покупку в категории «Аптеки и оптики» на 303 197 бонусов.

«Студенческие годы — особенное время в жизни каждого, не хочется ограничивать себя в приятных тратах на походы в кафе, доставку продуктов, развлечения и покупку гаджетов. Эту тенденцию подтверждает наша статистика. Расходы молодежи схожи в большинстве регионов, но мы видим и нетипичное потребительское поведение. Например, участники программы лояльности из Санкт-Петербурга потратили на зоотовары больше бонусов, чем жители других регионов, — около 5 млн», — сказала директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Екатерина Звонова.

Понятия не имеют: как расширят помощь для молодых специалистов
В Госдуме поменяют термин для увеличения мер поддержки выпускников, работающих по профессии

Ранее в этот день из опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитиков медиахолдинга Rambler & Co. стало известно, что 32% респондентов уверены, что курьер — подходящая профессия для студентов во время учебы. 9% отметили официанта, 8% — строителя. 7% назвали репетитора, 5% — дизайнера, а 4% — продавца. Профессию работника склада указали 2%. По 1% упомянули аниматора, промоутера, копирайтера, бариста и няню.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024