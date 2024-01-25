Названы самые популярные траты российской молодежи в 2023 году

В преддверии Дня студента аналитики программы лояльности «СберСпасибо» изучили бонусные списания клиентов в возрасте от 17 до 23 лет и выявили топ-5 самых популярных категорий, в которых молодые люди совершают покупки с использованием бонусов. Основные категории расходов молодежи в 2023 году — кафе и рестораны, аптеки и оптики, а также супермаркеты, рассказали эксперты «Известиям» 25 января.

Так, в кафе и ресторанах молодые люди потратили в минувшем году 1,2 млрд бонусов, в аптеках и оптиках — 121 млн, в супермаркетах — 86 млн, на досуг и развлечения — 72 млн, на АЗС — 66 млн.

Всего молодежь потратила за прошлый год более 2 млрд бонусов. К такому выводы пришли эксперты, изучив расходы молодых клиентов в 10 регионах, лидирующих по списаниям бонусов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край, Челябинская и Тюменская области, Республика Башкортостан.

Максимальное разовое списание пришлось на клиента, который потратил 716 437 бонусов в категории «Супермаркеты». На втором месте клиент, который использовал 421 464 бонуса при покупке в категории «Электроника и бытовая техника». Замыкает тройку клиент, совершивший покупку в категории «Аптеки и оптики» на 303 197 бонусов.

«Студенческие годы — особенное время в жизни каждого, не хочется ограничивать себя в приятных тратах на походы в кафе, доставку продуктов, развлечения и покупку гаджетов. Эту тенденцию подтверждает наша статистика. Расходы молодежи схожи в большинстве регионов, но мы видим и нетипичное потребительское поведение. Например, участники программы лояльности из Санкт-Петербурга потратили на зоотовары больше бонусов, чем жители других регионов, — около 5 млн», — сказала директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Екатерина Звонова.

Ранее в этот день из опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитиков медиахолдинга Rambler & Co. стало известно, что 32% респондентов уверены, что курьер — подходящая профессия для студентов во время учебы. 9% отметили официанта, 8% — строителя. 7% назвали репетитора, 5% — дизайнера, а 4% — продавца. Профессию работника склада указали 2%. По 1% упомянули аниматора, промоутера, копирайтера, бариста и няню.