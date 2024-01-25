Ученая Сеченовского университета открыла способ лечения болезни Альцгеймера

Профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии Института фармации Сеченовского университета и австралийского Университета Ла Тробе (LTU) Снежана Агатонович-Куштрин 25 января рассказала «Известиям», что эфирные масла мелиссы, лаванды, шалфея, розмарина действуют на мозг пациентов с болезнью Альцгеймера аналогично лекарству: они способны снять тревогу, успокоить больных и даже улучшить их когнитивные способности.

Ученая представила исследование о влиянии эфирных масел на пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Оно опубликовано в научном журнале Discover. В исследовании говорится, что травы семейства Lamiaceae или Labiatae (яснотковые или губоцветные) помогают бороться с деменцией и в будущем, после клинических испытаний, могут встать на одну полку с аптечными фармпрепаратами.

Речь идет, в частности, об эфирных маслах таких растений, как мята перечная, мелисса, лаванда, розмарин, шалфей, базилик, орегано, тимьян. По мнению Агатонович-Куштрин, они действуют аналогично лекарственному препарату донепезилу, который применяют при лечении болезни Альцгеймера.

По одной из версий ученых, болезнь Альцгеймера развивается из-за недостатка в головном мозге ацетилхолина, который играет важную роль в процессах памяти и обучения, он разрушается ферментом ацетилхолинэстеразой. Поэтому врачи применяют для лечения препараты, которые блокируют этот фермент — например, лекарство донепезил.

Эфирные масла, в свою очередь, содержат терпены и терпеноиды — природные органические соединения, которые через нос или кожу могут встраиваться в кровоток и проходить через гематоэнцефалический барьер. Они подавляют ацетилхолинэстеразу, вследствие чего повышается содержание ацетилхолина в головном мозге. Таким образом, ароматерапия с эфирными маслами семейства яснотковых замедляет развитие когнитивных нарушений и улучшает качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера и с деменцией, отмечает Агатонович-Куштрин. Положительный результат был получен в исследованиях in vitro и in vivo.

«Работа еще продолжается, но мы уже получили многообещающие результаты. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что некоторым пациентам удалось помочь, они испытывали облегчение от ароматерапии. Полностью эфирные масла не могут исцелить больного, но могут облегчить его состояние», — подчеркнула профессор.

По данным исследования, благодаря своим свойствам эфирные масла могут также оказаться полезными при лечении неврологических и других заболеваний.

Агатонович-Куштрин ведет подобные исследования много лет. Согласно ее данным, терпеноиды способны взаимодействовать с различными рецепторами головного мозга, например гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) и рецепторами серотонина, и снижать выработку кортизола. Это помогает больным успокоиться, уменьшает нервное напряжение, облегчает тревогу и улучшает настроение.

В настоящее время поиском эфирных масел, полезных при деменции, занимаются научные школы разных стран. Так, хорошие результаты показала ароматерапия с использованием эфирных масел лаванды, лимона, апельсина, ферульника (Ferulago angulata), эвкалипта и кипариса.

20 декабря ученые назвали новый симптом болезни Альцгеймера. По данным исследования, у пациентов с этой болезнью искажено восприятие времени. Также у таких людей сниженные способности к воспроизведению хронологического порядка. Исследователи надеются, что их открытие станет первым этапом разработки новых методов диагностики заболевания.