СМИ сообщили о создании ЦАХАЛ буферной зоны в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) работает над созданием буферной зоны в сектора Газа, снося здания возле границы, несмотря на высказывания США против изменения границы анклава. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Financial Times в материале от 24 января ссылается на данные израильского телеканала N12, которые утверждает, что Израиль снес около 1100 из 2800 зданий для создания буферной зоны.

Военные ЦАХАЛ отказались подтвердить или опровергнуть эти цифры, но официальный представитель армии Ричард Хехт подчеркнул, что Израиль «действовал в этом районе, чтобы предотвратить деятельность ХАМАС, угрожающую гражданам».

Другой собеседник газеты поделился, что цель заключалась в том, чтобы «очистить эту территорию от террористов или инфраструктуры, ракетных установок, минометов <…> и предоставить [израильтянам] свободу действий в этом пространстве». В то же время бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин предположил, что Израиль установит «периметр» от 500 м до 1 км внутри сектора Газа, как только боевые действия закончатся.

«Это будет буфер: там никого не будет, одни мины <…> чтобы 7 октября никогда больше не повторилось», — сказал он.

Ранее, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Вашингтон не принимает изменения границ анклава, добавляет Times of Israel.

24 января агентство Reuters заявляло, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но издание уточнило, что ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.