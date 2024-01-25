Американская лига запретила трансфер футболиста в московский «Спартак»

Главная футбольная лига (МЛС) наложила запрет на трансфер американского нападающего Хесуса Феррейры в московский «Спартак». Об этом 25 января сообщил портал The Athletic.

«Спартак» предлагал клубу «Даллас» $13 млн за футболиста. Сам он был согласен на переход и вел переговоры по условиям личного контракта, однако МЛС отказалась совершать трансфер, сославшись на риски, которые несут американские организации при ведении бизнеса с российскими.

23-летний Феррейра забил 50 мячей в 157 матчах «Далласа» в МЛС. Он является игроком сборной США, в составе которой оформил 15 голов в 23 играх и выступил на чемпионате мира в 2022 году.

Ранее, 6 января, в «Спартаке» заявили, что угрозы экстрадиции нападающего Квинси Промеса в Нидерланды во время сборов команды в ОАЭ нет. Приговор по делу о контрабанде наркотиков не вступил в силу.

Днем ранее сообщалось, что спортсмену может грозить экстрадиция в Нидерланды после публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографий со своего дня рождения в Дубае. По данным портала Voetbalzone, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории государства, то его могут экстрадировать.