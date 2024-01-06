В «Спартаке» опровергли угрозу экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды

Юрист московского футбольного клуба «Спартак» Татьяна Завьялова в субботу, 6 января, заявила, что нападающему Квинси Промесу не грозит экстрадиция из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды.

«Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит», — поделилась она с изданием Sport24.

Ранее, 5 января, сообщалось, что спортсмену может грозить экстрадиция в Нидерланды после публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографий со своего дня рождения в Дубае. По данным портала Voetbalzone, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории государства, то его могут экстрадировать.

Кроме того, представитель прокуратуры в Нидерландах заявил, что ведомству известно о нахождении футболиста в Дубае, однако он не стал комментировать эту ситуацию, добавляет NH Nieuws.

19 июня футболиста московского «Спартака» Промеса приговорили к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Такой приговор вынес суд Амстердама. О нападении стало известно, так как телефон Промеса прослушивался в ходе расследования по делу о торговле наркотиками. Его также подозревали в контрабанде двух партий кокаина в порт Антверпена.

Спортсмен играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, позже, в январе 2021-го, он вернулся в московский клуб.