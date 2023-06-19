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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Об этом в понедельник, 19 июня, написала нидерландская газета De Telegraaf.

Такой приговор вынес суд Амстердама.

Инцидент произошел на семейном ужине в Абкауде в ночь с 24 на 25 июля 2020 года. Как рассказало издание, Промес нанес двоюродному брату ножевое ранение в колено левой ноги. После этого пострадавший долгое время реабилитировался. Отмечается, что он также страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Прокуратура требовала приговорить Промеса к двум годам тюрьмы.

Газета также уточнила, что изначально футболиста привлекли к ответственности за попытку непредумышленного убийства или нападение при отягчающих обстоятельствах, затем прокуратура переквалифицировала обвинение на покушение на убийство. Суд в Амстердаме заключил, что Промес совершил нападением при отягчающих обстоятельствах, так как ранение нанесено не в жизненно важный орган.

Спортсмен не присутствовал на заседании. В настоящее время он находится в Москве.

О нападении стало известно, так как телефон Промеса прослушивался в ходе расследования по делу о наркотиках.

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