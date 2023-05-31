Игроку «Спартака» Промесу предъявили обвинение в контрабанде кокаина

В окружном суде Амстердама 5 июня состоятся слушания по двум делам с участием нападающего футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса. Первое слушание — по делу о нанесении им ножевого ранения двоюродному брату, второе — о контрабанде двух партий кокаина, пишет портал NU.

«Прокуратура подозревает игрока московского «Спартака» в причастности к импорту партии в 650 кг и чуть более 712 кг в начале 2020 года в порт Антверпена», — приводит издание объяснение правоохранителей.

Ранее по делу о наркотиках Промес проходил свидетелем, однако в апреле стало известно, что футболист предстанет перед судом в качестве ответчика.

Инцидент с ножевым ранением брата в колено произошел летом 2020 года на вечеринке. Братья якобы поссорились, после чего футболист ударил родственника ножом, уточнил «Спорт-Экспресс».

7 мая нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 86-й гол и установил рекорд по голам в чемпионатах России по футболу среди легионеров. Ранее рекорд принадлежал иранцу Сердару Азмуну и бразильцу Вагнеру Лаву, забившим по 85 голов.