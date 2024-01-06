Футболисту «Спартака» Промесу может грозить экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды
Нападающему футбольного клуба «Спартак» Квинси Промесу грозит экстрадиция из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды после публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографий со своего дня рождения в Дубае. Об этом сообщает портал Voetbalzone 5 января.
По данным издания, 32-летний спортсмен может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории государства. Отмечается, что на данный момент неясно, сообщило ли ведомство властям о присутствии в их государстве Промеса.
Кроме того, представитель прокуратуры в Нидерландах заявил, что ведомству известно о нахождении футболиста в Дубае, однако он не стал комментировать эту ситуацию, добавляет NH Nieuws.
19 июня футболиста московского «Спартака» Промеса приговорили к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Такой приговор вынес суд Амстердама. О нападении стало известно, так как телефон Промеса прослушивался в ходе расследования по делу о торговле наркотиками. Его также подозревали в контрабанде двух партий кокаина в порт Антверпена. Спортсмен играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, позже, в январе 2021-го, он вернулся в московский клуб.