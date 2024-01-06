Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании назвали раздел Украины единственным решением для Запада
Общество
Участника вечеринки Ивлеевой VACIO повторно задержали за мелкое хулиганство
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Мир
Во Франции призвали к ликвидации НАТО для скорейшего наступления мира на Украине
Мир
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Мир
Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
Мир
Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в Бразилии в возрасте 92 лет
Мир
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году
Общество
В Рождество в Москве будет работать около 550 храмов
Мир
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
Мир
КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей
Общество
Синоптик спрогнозировал до –24 градусов в ночь на Рождество в Москве
Мир
Welt рассказала о тяжелых потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей

Футболисту «Спартака» Промесу может грозить экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды

Voetbalzone: форварду «Спартака» Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающему футбольного клуба «Спартак» Квинси Промесу грозит экстрадиция из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды после публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фотографий со своего дня рождения в Дубае. Об этом сообщает портал Voetbalzone 5 января.

По данным издания, 32-летний спортсмен может быть экстрадирован, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории государства. Отмечается, что на данный момент неясно, сообщило ли ведомство властям о присутствии в их государстве Промеса.

Кроме того, представитель прокуратуры в Нидерландах заявил, что ведомству известно о нахождении футболиста в Дубае, однако он не стал комментировать эту ситуацию, добавляет NH Nieuws.

«Над незабитыми пенальти Промеса мы посмеялись, но в остальном он хорош»
Защитник «Спартака» Никита Чернов — о форме лидера команды, феномене «Крыльев Советов» и желании попасть в сборную

19 июня футболиста московского «Спартака» Промеса приговорили к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Такой приговор вынес суд Амстердама. О нападении стало известно, так как телефон Промеса прослушивался в ходе расследования по делу о торговле наркотиками. Его также подозревали в контрабанде двух партий кокаина в порт Антверпена. Спортсмен играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, позже, в январе 2021-го, он вернулся в московский клуб.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024