В Харьковской области украинские власти создают невыносимые условия жителям региона, которые отказались от эвакуации. Об этом 25 января заявил военный эксперт, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В связи с провалом Киева мероприятий принудительного перемещения мирных граждан в ряде населенных пунктов Харьковской области украинские власти начали прибегать к методам административного давления на людей», — сообщил он.

В ходе беседы с «РИА Новости» он уточнил, что администрация Харьковской области не выдает жителям пенсии и социальные выплаты. В некоторых районах жители остаются без горячей воды, газа и электричества, в том числе не работают государственные учреждения.

Кроме того, Вооруженные силы Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику рядом с жилыми домами, расположенными рядом с линией фронта, рассказал эксперт.

«Активно идет расквартирование личного состава в домах, где еще есть люди. Мирное население украинские боевики постоянно запугивают, угрожают оружием, причем нередки случаи, когда военнослужащие прибывают в неадекватном состоянии», — передает Марочко.

Также он рассказал, что местные власти призывают людей к переезду вглубь страны, обещая «все блага цивилизации».

Ранее в этот день Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 30 бойцов батальона «Кракен» (запрещен в РФ) и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Харькове, а также более 100 военнослужащих ВСУ в Балаклее Харьковской области, пишет «Газета.RU».

До этого, 16 января, ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков уничтожены, более 20 ранены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.