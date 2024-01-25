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Вылетевший из Уфы в Омск самолет вернулся обратно из-за возможной ЧС на борту

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Фото: Unsplash
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Самолет, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе уфимского аэропорта в четверг, 25 января.

Воздушное судно принадлежит компании «Азимут». Оно благополучно приземлилось в 08:28 по местному времени (06:28 мск) в точке вылета.

«Службы аэропорта отработали штатно», — сказали в пресс-службе.

По данным портала Flightradar24, самолет вернулся в Уфу после того, как подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. На сайте рейс был маркирован кодом 7700, что означает возникновение внештатной ситуации.

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Ранее, 29 декабря, рейс авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Москва – Когалым совершил незапланированную посадку в Сургуте из-за отказа правого двигателя самолета. На борту находились 96 пассажиров, пострадавших нет. Позже авиакомпания организовала доставку пассажиров в Когалым автобусом.

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