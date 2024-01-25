Вылетевший из Уфы в Омск самолет вернулся обратно из-за возможной ЧС на борту
Самолет, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе уфимского аэропорта в четверг, 25 января.
Воздушное судно принадлежит компании «Азимут». Оно благополучно приземлилось в 08:28 по местному времени (06:28 мск) в точке вылета.
«Службы аэропорта отработали штатно», — сказали в пресс-службе.
По данным портала Flightradar24, самолет вернулся в Уфу после того, как подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. На сайте рейс был маркирован кодом 7700, что означает возникновение внештатной ситуации.
Ранее, 29 декабря, рейс авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Москва – Когалым совершил незапланированную посадку в Сургуте из-за отказа правого двигателя самолета. На борту находились 96 пассажиров, пострадавших нет. Позже авиакомпания организовала доставку пассажиров в Когалым автобусом.