Самолет авиакомпании «Ютейр» экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

Рейс авиакомпании «Ютейр» маршрутом Москва — Когалым совершил незапланированную посадку в Сургуте. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«29.12.2023 при выполнении рейса UT445 авиакомпании «Ютэйр» по маршруту Москва — Когалым, на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Экипаж воздушного судна принял решение о выполнении экстренной посадки в аэропорте города Сургут. Самолет приземлился в 07:15 по местному времени (05:15 мск).

На борту находилось 96 пассажиров, пострадавших нет. Позже авиакомпания организовала доставку пассажиров в Когалым автобусом.

По факту происшествия транспортной прокуратурой Сургута начала проверка.

Накануне, 28 декабря, пассажирский самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на песчаную косу реки Колыма. Отмечается, что причиной авиационного события, по предварительной информации, является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. Пострадавших нет.

Ранее, 22 декабря, источник «Известий» сообщил, что пассажиру рейса Екатеринбург – Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо, в связи с чем экстренно посадили борт в Сургуте. Как проинформировал источник, у пассажира поднялось давление, он перестал подавать признаки жизни. Один из медиков, пытавшийся реанимировать больного, констатировал его смерть, при этом продолжил реанимационные мероприятия. По прилете судна в Сургут его встречали врачи. Мужчина, объявленный покойным, пришел в себя. Позже бортпроводник авиакомпании поделилась подробностями произошедшего с «Известиями».