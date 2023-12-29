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Самолет авиакомпании «Ютейр» экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рейс авиакомпании «Ютейр» маршрутом Москва — Когалым совершил незапланированную посадку в Сургуте. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«29.12.2023 при выполнении рейса UT445 авиакомпании «Ютэйр» по маршруту Москва — Когалым, на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Экипаж воздушного судна принял решение о выполнении экстренной посадки в аэропорте города Сургут. Самолет приземлился в 07:15 по местному времени (05:15 мск).

На борту находилось 96 пассажиров, пострадавших нет. Позже авиакомпания организовала доставку пассажиров в Когалым автобусом.

По факту происшествия транспортной прокуратурой Сургута начала проверка.

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Накануне, 28 декабря, пассажирский самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на песчаную косу реки Колыма. Отмечается, что причиной авиационного события, по предварительной информации, является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. Пострадавших нет.

Ранее, 22 декабря, источник «Известий» сообщил, что пассажиру рейса Екатеринбург – Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо, в связи с чем экстренно посадили борт в Сургуте. Как проинформировал источник, у пассажира поднялось давление, он перестал подавать признаки жизни. Один из медиков, пытавшийся реанимировать больного, констатировал его смерть, при этом продолжил реанимационные мероприятия. По прилете судна в Сургут его встречали врачи. Мужчина, объявленный покойным, пришел в себя. Позже бортпроводник авиакомпании поделилась подробностями произошедшего с «Известиями».

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