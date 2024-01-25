Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью

Два новых землетрясения магнитудой больше 5 баллов произошли в городе Алма-Ата Республики Казахстан. Об этом 25 января сообщила пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, первые подземные толчки были зафиксированы в 02:35 (23:35 мск 24 января). Магнитуда ― 5,1. Эпицентр сейсмической активности находился на территории Китая, в 258 км к юго-востоку от Алма-Аты, на глубине 10 км. В городе магнитуда подземных толчков оценивалась в 2 балла.

Второе землетрясение произошло несколькими часами позднее, в 04:21 (01:21 мск). Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,9 находился на территории Китая, в 273 км к юго-востоку от Алма-Аты, на глубине 5 км. В городе сейсмоактивность оценивалась также в 2 балла.

Ранее, в ночь на 23 января, на границе Китая и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия). Толчки ощущались и в Казахстане.

Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков. 24 января пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что в результате сейсмособытий за медпомощью обратилось более 40 граждан.