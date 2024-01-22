В Казахстане зафиксировали мощное землетрясение
В Казахстане жители города Алма-Ата массово выходят на улицу после мощного землетрясения. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил корреспондент «Известий» Мурат Шинасилов.
По словам журналиста, так как землетрясение произошло ночью, многие люди не успели собрать необходимые вещи. Позднее он сообщил о второй волне подземных толчков.
Эпицентр землетрясения находился на границе Казахстана и Киргизии в 264 км от Алма-Аты, сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики.
Также о толчках сообщали из Китая и Узбекистана.
Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.
Накануне, 21 января, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших не было.