На границе Китая и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 7
На границе Китая и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 7, сообщается в понедельник, 22 января, на сайте Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:09 (21:08 мск). Эпицентр находился в регионе 126 км к юго-востоку от Кызыл-суу (Киргизия).
Как отмечается, очаг находился на глубине 27 км. О разрушениях и пострадавших информация не поступала.
Накануне, 21 января, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших не было.