После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам

После подземных толчков в Алма-Ате за медицинской помощью обратились более 40 граждан. Об этом 23 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

«С 1 часа ночи до сегодняшнего утра в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести, такими как травмы головы, ушибы, растяжения конечностей», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что они были доставлены в стационары города. Из 34 взрослых трое были госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Также медпомощь получили 10 детей, из которых пятерых госпитализировали, добавили в минздраве Казахстана.

О землетрясение магнитудой 7 баллов на границе Китая и Киргизии сообщалось ранее в тот же день. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия). Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.

Позже сообщалось, что в результате землетрясения в Алма-Ате пострадали восемь человек. Трое из них получили травмы в результате прыжков из окон. По словам представителей МЧС Казахстана, землетрясение ощущалось в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.