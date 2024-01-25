Эксперты ЭИСИ рассказали о приоритете семейных ценностей у россиян

Большинство россиян придерживается мысли, что семья в современном мире по-прежнему занимает важное место в жизни человека, а самыми счастливыми являются многодетные семьи. Такой вывод сделали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Год семьи: что ждет российские семьи» в среду, 24 января.

Как рассказал руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, результаты проведенного среди россиян опроса показали, что 87% считают создание семьи одной из важнейших целей для человека. Противоположного мнения придерживаются всего лишь 11% человек — они убеждены, что в современном мире наличие семьи не столь уж и важно.

85% россиян назвали семью необходимой для человека, поскольку в семье проще выжить. 11% населения указали, что эта позиция была уместна в прошлом, но сейчас человек не испытывает необходимости в семье для своего выживания. Важность многодетных семей отметила почти половина опрошенных.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ, положения которого касаются повышения благосостояния многодетных семей. Это событие прокомментировала зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Указ о многодетных, который вчера был принят, на самом деле был воспринят не просто с радостью — было ощущение праздника. Это про будущее, это про те ориентиры, к которым каждая семья должна стремиться, и про ту поддержку, которую многодетные семьи будут получать», — заявила она.

По словам Буцкой, в указе затронуты все приоритеты, включая социальные выплаты, решение вопроса о занятости, поддержку ребенка с самого рождения, бесплатные лекарства для детей до шести лет при наличии рецепта, бесплатный проезд школьников до школы и обратно, бесплатное питание как школьников, так и тех ребят, которые пошли учиться в специальные профессиональные училища, и многое другое.

Кроме того, родителям многодетных семей теперь будет обеспечена возможность получить дополнительное образование. Также им предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), поддержка семейного бизнеса и приоритет в заключении социального контракта.

«Это не про «сегодня», это и про «завтра», — заключила Буцкая.

Ранее, 23 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Так, многодетной в России является семья, в которой трое и более детей. В документе указывается, что таким семьям гарантируются предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости и другое.

22 ноября президент РФ объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.