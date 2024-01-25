«Известия» показали боевую работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении

Российские артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) активно работают на херсонском направлении, уничтожая цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» поделился корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«До линии боевого соприкосновения примерно 10 км. А дальность орудия — в три раза больше! Это значит, что снаряд отправляется прямо в тыл противника куда-то по укреплениям», — рассказал военкор под выстрелы установки.

По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы. Результат работы ульяновских десантников — на кадрах с беспилотника.

«Из последних целей мы отработали минометный расчет, склад с боеприпасами. <…> Мы, как правило, этого не видим, потому что наша задача основная — отработать и быстро убежать в укрытие, лишнего не показывать, где, что мы. А так, вообще, после того как нам докладывают об этом, конечно, очень приятно то, что враг обезврежен», — поделился заряжающий орудия с позывным Самара.

Ранее, 22 января, Минобороны РФ сообщило, что минометные расчеты войск ВДВ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области. Как отметили в военном ведомстве, российские артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции.

Накануне стало известно, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ на херсонском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».