Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ
Минобороны РФ 21 января сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.
Благодаря прицельному артиллерийскому огню была сорвана попытка ротации личного состава на одном из опорных пунктов украинских боевиков на правом берегу Днепра близ Херсона.
За прошедшие сутки мотострелками и артиллеристами группировки войск «Днепр» на херсонском направлении ликвидированы более 30 боевиков ВСУ, два автомобиля, а также уничтожена американская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) М-109 «Паладин».
Отмечается, что расчеты пушек выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также бронетехники и лодок противника на правом берегу Днепра.
Артиллеристы работают в сложнейших условиях, но отлично подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до первого выстрела по назначенной цели. При этом благодаря корректировке огня с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позиции ВСУ уничтожаются с расстояния более 20 км.
Ранее, 16 января, Минобороны России поделилось кадрами уничтожения самоходными гаубицами «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО) артиллерийских орудий ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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