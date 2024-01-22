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Артиллеристы ВДВ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минобороны РФ 22 января сообщило, что минометные расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Днепра в Херсонской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении зоны проведения СВО расчеты 120-миллиметровых минометов одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» подавили и уничтожили две минометные позиции ВСУ в островной зоне дельты Днепра», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, российские артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции. Обнаружение позиции орудий ВСУ, а также дальнейшую корректировку огня производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.

Минобороны указало, что, благодаря совместной работе расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов-минометчиков ВДВ, удалось поразить и подавить минометные точки украинских боевиков. После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в блиндажах.

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Накануне стало известно, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиций ВСУ на херсонском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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