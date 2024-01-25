Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве

Облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедица и до –1 градуса — такая погода ожидает жителей столицы в четверг, 25 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –1…+1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области прогнозируют от –4 до +1 градуса, ночью похолодает до –8.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

Ранее, 22 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. По его словам, в среду в Москву придет оттепель — в этот день и в четверг ожидается от 0 до +1 градуса.

До этого, 19 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.