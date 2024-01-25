Минфин заявил об обязанности даже банкротов заплатить налог на сверхприбыль

До 28 января бизнес должен заплатить налог на сверхприбыль. Сбор коснется и тех предприятий, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. Об этом сказано в разъясняющем письме Минфина, с которым ознакомились «Известия».

В ведомстве пояснили «Известиям», что сверхприбыль у крупных компаний могла образоваться только в условиях, когда организация показывала положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет. Встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота, сказали в Минфине.

Сейчас нет открытого списка плательщиков сбора. В целом по стране отрасли с наибольшим количеством неплатежеспособных предприятий — это транспорт, торговля и недвижимость, сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Позиция Минфина продиктована действующим законодательством и соответствует его логике — налог на сверхприбыль ничем не отличается от других сборов, заявили в Экспертном центре «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике.

Всего власти планировали собрать от windfall tax 300 млрд рублей. Но в конце декабря Минфин заявил, что в бюджет поступило уже 315 млрд по этой статье.

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Платежная видимость: налог на сверхприбыль должны перечислить даже банкроты