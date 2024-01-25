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Платежная видимость: налог на сверхприбыль должны перечислить даже банкроты

Сможет ли государство получить с них деньги и какими могут быть итоговые поступления от сбора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Налог на сверхприбыль должны заплатить даже компании-банкроты. Такие разъяснения дали в Минфине. «Известиям» в ведомстве сказали: под сбор подпадает крупный бизнес, который показывал положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет, и в таком случае встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота. Всего власти планировали собрать 300 млрд рублей с помощью единоразового сбора, но еще в декабре превысили план — тогда как срок уплаты завершается 28 января. Как финансово несостоятельные компании могут иметь сверхприбыль — в материале «Известий».

При каких условиях банкроты должны платить налог на сверхприбыль

До 28 января бизнес должен заплатить налог на сверхприбыль. Сбор распространяется в том числе и на компании, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. Об этом говорится в разъясняющем письме Минфина, завизированном заместителем директора департамента налоговой политики ведомства Александром Смирновым.

Документ размещен в справочной системе «КонсультантПлюс». Один из разделов ресурса посвящен вопросам пользователей, которые публикуются анонимно. На них представители профильных ведомств готовят официальные ответы. В своем письме сотрудник Минфина отвечает на вопрос о признании организации-банкрота плательщиком налога на сверхприбыль. На портале не уточняется, от кого поступил этот вопрос.

Справка «Известий»

Windfall tax ввели в прошлом году как разовый налог для бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. Если организация заплатила в бюджет до 30 ноября 2023-го, она получала «скидку»: ставка была 5%. От сбора освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.

Windfall tax взимается лишь с крупных компаний, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там отметили, что сверхприбыль у них могла образоваться только в условиях, когда организация показывала положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет. При подобных критериях сложно представить неплатежеспособное предприятие такого масштаба. И встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота компании, резюмировали в ведомстве, порекомендовав обратиться в ФНС для уточнения конкретных случаев уплаты сбора такими компаниями. «Известия» направили запрос в службу.

— Скорее всего идет речь о компаниях, которые могли иметь большие прибыли в 2021-2022 годы, а потом у них начались серьезные финансовые проблемы, приведшие к банкротству. При этом вряд ли к ним относятся стратегически важные предприятия и «дочки» зарубежного бизнеса, — полагает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Сейчас нет открытого списка плательщиков налога, чтобы выявить случаи перечисления сбора банкротами. Однако в целом по стране отрасли с наибольшим количеством неплатежеспособных предприятий — это традиционно транспорт, торговля и недвижимость, поделился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Позиция Минфина продиктована действующим законодательством и соответствует его логике — налог на сверхприбыль ничем не отличается от других сборов, сообщили «Известиям» в Экспертном центре «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике.

Как банкроту заплатить налоги

В России действует особый порядок, в соответствии с которым компания-банкрот должна погашать задолженность. По закону о несостоятельности и банкротстве очередь такова:

  1. Судебные расходы по делу о банкротстве;
  2. Оплата труда работников компании;
  3. Услуги арбитражных управляющих, которые ведут дело;
  4. Эксплуатационные платежи (коммунальные, за электроэнергию);
  5. Текущие платежи, к которым относятся и налоговые.

Всего власти планировали собрать благодаря налогу на сверхприбыль 300 млрд рублей. Но в конце декабря Минфин отчитывался, что в бюджет поступило уже 315 млрд по этой статье. Благодаря досрочным выплатам крупным бизнесом государство смогло пополнить бюджет дополнительными доходами, отметил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Поступлений от налога на сверхприбыль по итогам января 2024-го будет, по прогнозу эксперта, незначительным — около 20-30 млрд рублей.

— В январе наверняка найдутся опоздавшие компании. Кто-то резервировал свободные средства для будущих инвестпроектов или выплаты дивидендов, у кого-то деньги находились на счетах под проценты, и поэтому распечатывать заранее кубышку было невыгодно, — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее прогнозам, общая сумма налога на сверхприбыль, уплаченная в бюджет, в январе ещё может возрасти на 1-3%, то есть на 3-10 млрд рублей (до 318–325 млрд).

Эксперимент по введению в России windfall tax уже можно назвать удачным для правительства, считает Наталья Мильчакова. Однако в дальнейшем, если власти собираются вводить новые временные сборы, необходимо учитывать закономерность: чем ниже ставка налога, тем больше желающих его платить, подытожила эксперт.

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