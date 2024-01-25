Эксперт назвал вероятные способы атаки на самолет Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ

Самолет Ил-76, перевозивший 24 января пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, рассказали источники «Известий». По предварительным данным, ракета с активной головкой самонаведения была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где как раз и садился Ил-76, отметили собеседники издания.

Опрошенные «Известиями» эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены и из системы Iris-T.

«Iris-T более мобильная система. Ее можно подтянуть очень близко к линии боевого соприкосновения, а Patriot менее мобильная, так как занимает большую площадь. Подтащить ее для разовой акции — слишком сложный процесс, а с Iris-T вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Впрочем, он подчеркнул, что по планам ВСУ Patriot и Iris-T должны были стать элементами общей интегрированной системы противовоздушной обороны Украины, поэтому ответить на вопрос, с помощью какого ЗРК сбили самолет, должно следствие.

На борту судна находились 74 человека: 65 украинских пленных, которых везли для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли, сообщили в Минобороны.



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