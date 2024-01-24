Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Брянской областью
Силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил 24 января губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава области.
Таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников.
Ранее в этот день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении украинских БПЛА в небе над столицей региона. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах были стянуты службы для обеспечения безопасности населения.
23 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО сбила воздушную цель в Валуйском городском округе. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.