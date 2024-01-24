Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед во время соревнований в Москве. Об этом 24 января сообщила газета «Спорт-Экспресс».
Симонова выступала в паре с Мартином Бреславским на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Во время короткой программы он не удержал партнершу, и она упала на бок, ударившись головой.
Девушка смогла закончить прокат, за который пара получила оценку 42,51 балла. После этого ее увели в раздевалку и отвезли в больницу. Тренер Бетина Попова сообщила, что рентген не показал повреждений у спортсменки.
Ранее, 18 января, российская фигуристка Камила Валиева снялась с чемпионата страны по прыжкам. Она приняла такое решение по состоянию здоровья.