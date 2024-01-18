Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева снялась с чемпионата страны по прыжкам. Об этом 18 января сообщается в Telegram-канале официального фан-клуба спортсменки.

Как уточняется, спортсменка не выступит на соревнованиях по состоянию здоровья.

«Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать свое мастерство на льду, радовать своих болельщиков», — сказано в заявлении.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве. В его рамках состоятся личный и командные турниры.

Ранее, 22 декабря, Валиева выиграла короткую программу чемпионата России. По итогам первого дня соревнований она получила от судей 81,85 балла. На втором месте оказалась Аделия Петросян с 79,06 балла. Замыкала тройку Софья Муравьева с 73,52 балла.