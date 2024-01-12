Спортивные выходные с «Известиями»

Бокс

Артур Бетербиев — Каллум Смит

В последние годы российские боксеры-профессионалы доминируют в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол владеет поясом чемпиона мира по версии WBA и в мае 2022 года отметился победой над легендарным Саулем Альваресом. А в декабре защитил титул в бою с Линдоном Артуром. Теперь Артуру Бетербиеву предстоит защищать звания чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO в бою с британцем Каллумом Смитом. Если 38-летний россиянин сумеет удержать пояса, то не исключено, что наконец-то будет подписан контракт об объединительном бое с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира среди полутяжей. Этой схватки ждут все любители бокса. А бой Бетербиев — Смит будет главным в карде предстоящего вечера в Квебеке, в рамках которого также на ринг выйдет другой наш полутяж Имам Хатаев — ему предстоит поединок с американцем Родольфо Гомесом.

14 января, 06:00. Videotron Centre (Квебек, Канада)

Смешанные единоборства

Турнир UFC Fight Night 234

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Боец Магомед Анкалаев (справа)

Предстоящий турнир в Лас-Вегасе включает в себя семь боев в предварительном карде и пять в главном. Как и в боксе, ключевой поединок вечера состоится в полутяжелом весе. И тоже с участием спортсмена из России. Третий номер рейтинга UFC в своей категории Магомед Анкалаев встретится с седьмым номером бразильцем Джонни Уокером. Они уже бились в октябре. Бой был остановлен на 4-й минуте, когда наш боец нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. Оба участника готовы были продолжать поединок, но вышедший в октагон врач признал Уокера неготовым драться дальше. Судьи сочли удар неумышленным, поэтому бой признали несостоявшимся. Так что в предстоящие выходные Анкалаев и Уокер попробуют завершить начатое и определить победителя.

14 января, 05:00. Apex Arena (Лас-Вегас, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Лыжные гонки

Кубок России. Пятый этап

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков Лыжник Александр Большунов

Российские лыжники возобновили сезон после перерыва на Новый год и Рождество. Пятый этап Кубка России, проходящий в поселке Мирный под Казанью, стартовал 11 января. В гонках свободным стилем победы одержали олимпийские чемпионы – 2022 — Вероника Степанова у женщин и Александр Большунов у мужчин. Они и другие суперзвезды российских лыж выступят и в выходные, когда их ждут сначала спринт классическим стилем, а потом скиатлон.

13 января, 13:00, спринт. 14 января, скиатлон: 10:00, женщины; 12:30, мужчины. «Лыжно-биатлонный комплекс поселка Мирный» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Биатлон

Чемпионат России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Биатлонист Эдуард Латыпов

В этом сезоне национальное первенство страны в связи с отсутствием наших спортсменов на международных соревнованиях разбито на несколько этапов. Первый из них проходит в городе Чайковский Пермского края. Уже определились победители в суперспринте. Если дальше гонки не сорвутся из-за морозов, то нас ждут также командная гонка и масс-старт.

12 января, командная гонка: 09:00, женщины; 12:00, мужчины. 14 января, масс-старт: 09:00, женщины; 11:30, мужчины. Центр зимних видов спорта «Снежинка» (Чайковский). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Спартак» — СКА, «Динамо» — «Торпедо», «Спартак» — «Металлург»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Матч «Динамо» — «Торпедо»

В КХЛ осталось меньше полутора месяцев до конца регулярного чемпионата. Уже почти определились восемь участников плей-офф от Западной конференции и лишь небольшая интрига в этом вопросе осталась на Востоке. Но борьба за лидерство и распределение мест наверху в самом разгаре. Некоторые прямые конкуренты встретятся между собой в ближайшие выходные. Занимающий третье место на Западе московский «Спартак» примет на своем льду идущий вслед за ним петербургский СКА. Им дышит в спину нижегородское «Торпедо», которое поедет в гости к борющемуся за лидерство московскому «Динамо». А в конце недели «Спартак» также сыграет дома с лидером Востока магнитогорским «Металлургом».

12 января, 19:30, «Мегаспорт» (Москва). 13 января, 18:00, «ВТБ Арена» (Москва). 14 января, 14:00, «Мегаспорт». Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»