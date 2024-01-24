В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Цены на яйца и куриное мясо в России продолжают снижаться, сообщила «Известиям» пресс-служба Минпромторга 24 января, ссылаясь на данные Росстата. Там отметили, что стоимость падает после изменения ценовых предложений от производителей.
«Дальнейшее снижение цен от производителей данной продукции продолжит отражаться и на полках российских магазинов. Российские торговые сети в принципе стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары, устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи», — добавили в министерстве.
Также там уточнили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.
Ранее, 17 января, в Минсельхозе рассказали, что цены производителей на куриные яйца за неделю сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. При этом отпускная стоимость куриного мяса за неделю уменьшились на 2,1%.
12 января гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что российские яйца остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.
В конце 2023 года в РФ выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами улучшится.