Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе
Общество
МИД РФ назвал крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева
Мир
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
Мир
Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе
Мир
Захарова заявила о курсе Зеленского на страшный финал для Украины
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге

В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на яйца и куриное мясо в России продолжают снижаться, сообщила «Известиям» пресс-служба Минпромторга 24 января, ссылаясь на данные Росстата. Там отметили, что стоимость падает после изменения ценовых предложений от производителей.

«Дальнейшее снижение цен от производителей данной продукции продолжит отражаться и на полках российских магазинов. Российские торговые сети в принципе стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары, устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи», — добавили в министерстве.

Также там уточнили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.

Яйцо или курица: названы продукты, подорожавшие больше других
Среди антилидеров рейтинга — яйца, помидоры и груши

Ранее, 17 января, в Минсельхозе рассказали, что цены производителей на куриные яйца за неделю сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. При этом отпускная стоимость куриного мяса за неделю уменьшились на 2,1%.

12 января гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что российские яйца остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.

В конце 2023 года в РФ выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами улучшится.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024