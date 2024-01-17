Минсельхоз заявил о снижении цен на яйца, куриное мясо и свинину. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства, которое прокомментировало ситуацию со стоимостью данных товаров.

«Цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, по состоянию на 17 января, за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Этому способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции», — заявили в Минсельхозе.

Там отметили, что как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе.

«Отпускные цены на куриное мясо снижаются уже на протяжении семи недель, что также влияет на потребительскую стоимость. За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%. Также продолжает дешеветь свинина — у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю», — сообщили в министерстве.

Ранее, 12 января, в пресс-службе Минсельхоза рассказали, что у российских производителей стоимость куриных яиц первой категории снизилась на 2,5%, а второй категории — на 4,2%. В министерстве подчеркнули, что ожидают, что в ближайшее время это отразится и на розничных ценах на этот продукт.

В тот же день гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что российские яйца остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.

В конце 2023 года в России выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами будет улучшаться.