Минсельхоз сообщил о снижении цен на ряд продуктов в России

В настоящее время в России по ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен ниже темпов инфляции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России журналистам 12 января.

«Это, в частности, относится к различным видам молочной продукции, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, таким овощам, как лук, столовая свекла, картофель. По некоторым позициям цены производителей ниже тех, что были годом ранее — в частности, на картофель (-17,3%), лук репчатый (-10%), масло подсолнечное (-1,2%), сыры (-0,1%)», — отметили в министерстве.

Также отпускная стоимость гречневой крупы за год снизилась на 18,4%, а за последние две недели цена упала на 2,6%. Как объяснили в ведомстве это связано с одним из лучших урожаев гречихи в 2023 году — по предварительной оценке, было собрано 1,6 млн т.

«Кроме того, за последние две недели снизились цены производителей на мясо кур (-1%), сыры (-0,6%), мороженую рыбу (-0,2%), лук (-0,6%) и другие виды продукции. Нулевую динамику продемонстрировали отпускные цены на свинину, сливочное масло, сахар, макаронные изделия», — добавили в Минсельхозе.

При этом стоимость куриных яиц первой категории снизилась у производителей на 2,5%, а второй категории на 4,2%. В министерстве ожидают, что в ближайшее время это отразится и на розничных ценах на яйцо.

«Объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене. Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей. Ожидается, что весной 2024 года цены традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников», — уточнили в ведомстве.

Также там отметили, что динамика цен производителей на огурцы и томаты значительно ниже темпов, наблюдаемых Росстатом в рознице.

«Так, например, по данным Росстата, в ноябре 2023 года средняя цена производителей на огурцы составила 87,4 руб./кг, что на 4,5% выше соответствующего показателя 2022 года. По данным оперативного мониторинга Минсельхоза России на 10 января 2024 года, огурцы реализовывались производителями в среднем по 133,5 руб./кг, что на 14,1% выше соответствующего прошлогоднего уровня, а томаты – по 127,4 руб./кг, что выше на 11,3%», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в этот день генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что российские яйца остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире. Она также добавила, что российское правительство и отраслевое сообщество принимают меры для обеспечения предложения этого социально-значимого продукта и стабилизации цен.