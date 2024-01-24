СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), которые могут одобрить к 24 февраля, вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, сообщила 24 января газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
«Он [новый пакет санкций] вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии», — сказано в публикации.
Как отмечается, введение ограничений против других позиций тоже может быть смягчено. Речь идет, в частности, о ядерном топливе и СПГ, чтобы заручиться поддержкой нового пакета санкций со стороны всех стран сообщества.
При этом в рамках новых санкций ЕС планируется расширить список попадающих под ограничения физических и юридических лиц.
19 января агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что 13-й пакет не удивит Россию и не сможет порадовать представителей коллективного Запада. Он назвал готовящийся пакет санкций символическим, поскольку в предыдущих «уже, кажется, ввели санкции против всего, чего только можно относительно России».
Предыдущий, 12-й, пакет санкций был утвержден в ЕС 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.