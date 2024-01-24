Землетрясение магнитудой 4,5 произошло под Краснодаром на глубине 35 км
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как уточняется, землетрясение произошло на глубине 10 км в 14:19 мск и было зафиксировано сейсмостанцией города Обнинска. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения находится в 29 км от Краснодара.
Толчки ощутили жители Краснодара, Горячего Ключа и Северского района. В настоящий момент на местах работают мониторинговые группы, задачей которых является проверка информации о возможных разрушениях.
При этом объекты инфраструктуры жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Ранее, в ночь на 23 января, на границе Китая и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия). Толчки ощущались и в Казахстане.
Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков. 24 января пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что в результате сейсмособытий за медпомощью обратилось более 40 граждан.