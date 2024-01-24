Прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными ролики блогера Гаджиева в Сети

Прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании запрещенными к распространению на территории РФ видеороликов опасной езды блогера Гаджи Гаджиева, которые были размещены пользователями в видеохостинге в интернете. Об этом 24 января говорится в сообщении столичного ведомства.

«Распространение такой информации, призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения (ПДД), несут прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Поводом для обращения в суд послужили видеоролики с участием Гаджиева, в которых группа молодых людей грубо нарушает ПДД, провоцируя аварийные ситуации. Автомобили агрессивно передвигаются по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту в Москве.

«На каналах опубликованы видео грубых нарушений не только на территории столицы, но и в других городах России», — добавили в ведомстве.

Ранее, 23 января, в отношении блогера Гаджиева, участвовавшего в «шашках» на улицах Москвы, в Главном столичном управлении СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Следователи устанавливают других лиц, причастных с произошедшему.

В этот же день в московской ГИБДД начали проверку после появления у Гаджиева видео, на котором показаны «шашки» на скорости 200 км/ч на улицах города. В ролике водитель быстро перестраивался с одной полосы на другую, маневрируя между другими автомобилями.