После гонок по Москве в отношении блогера Гаджиева возбудили уголовное дело

В отношении блогера Гаджи Гаджиева, участвовавшего в «шашках» на улицах Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом 23 января сообщили в Главном столичном управлении СК России.

«Из социальных медиа получена информация о том, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по улицам города Москвы», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Ведомство подтвердило ТАСС, что Гаджиев является одним из фигурантов. Следователи устанавливают других лиц, причастных с произошедшему.

Ранее в этот день в московской ГИБДД начали проверку после появления у Гаджиева видео, на котором показаны «шашки» на скорости 200 км/ч на улицах города. В ролике водитель быстро перестраивался с одной полосы на другую, маневрируя между другими автомобилями.