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ГИБДД начала проверку после видео с «шашками» на улицах Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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В московской ГИБДД начали проверку после появления видео, на котором блогер Гаджи Гаджиев устраивает «шашки» на скорости 200 км/ч на улицах города. Об этом 23 января сообщил «Известиям» начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

«По факту грубого нарушения требований правил дорожного движения, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками московской Госавтоинспекции проводится проверка», — сообщил он.

Гаджиев выложил видео, как он устраивает «шашки» — быстро перестраивается с одной полосы на другую, маневрируя между другими автомобилями. В ролике показано, что в автомобиле также находятся несколько человек.

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22 января столичная прокуратура сообщила, что за 2023 год в Москве было возбуждено 595 уголовных дел по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Из них 132 дела возбудили после происшествий, которые закончились смертельным исходом.

До этого, 19 января, сообщалось, что в Москве за 2023 год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 тыс. водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 12 тыс. — за отказ от прохождения освидетельствования.

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