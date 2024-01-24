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Чемпион мира по пятиборью Фролов оправдан по делу об употреблении допинга

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Чемпион мира по пятиборью россиянин Илья Фролов оправдан по делу об употреблении допинга. Об этом решении Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщает «РИА Новости» 24 января.

Сообщается, что 24 января союз принял решение снять обвинения, выдвинутые против Фролова, а его временное отстранение отменили. Спортсмену не назначается срок дисквалификации, а его результаты не аннулированы.

При этом, как уточняется, UIPM решил, что не должен возмещать любые расходы, связанные с настоящим разбирательством.

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В июле 2016 года российские пятиборцы Максим Кустов и Илья Фролов были отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Оба спортсмена фигурировали в отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно этому отчету, в 2014 году Кустов и Фролов были уличены московской лабораторией в употреблении запрещенных препаратов, но лаборатория скрыла этот факт, сообщалось в заявлении UIPM. В Федерации современного пятиборья России тогда заявили, что пребывают в шоке, поскольку ни один спортсмен по пятиборью никогда не дисквалифицировался, а антидопинговые расследования никогда не проводились.

Тогда же сообщалось, что российские спортсмены готовят иски к международным федерациям из-за отстранений от игр. За восемь дней до старта Игр-2016 федерации вывели из заявки сборной России 37 участников. По информации «Известий», практически все не допущенные спортсмены готовили иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по возмещению причиненного ущерба. Суммы, которые фигурировали в исках, составляли от €150 тыс. до €1,5 млн.

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