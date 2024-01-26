80 лет снятию блокады Ленинграда — как город выживал в условиях осады

В Санкт-Петербурге 27 января отметят 80-летнюю годовщину важнейшего события в истории города — снятия фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. «Известия» напоминают читателям хронологию событий и рассказывают, как Северная столица встретит знаменательную дату.

Снятие блокады Ленинграда — история

Блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года, когда немецкие войска окружили город и полностью отрезали его от снабжения. Осаду сопровождали массовые голод и холод, а также продолжительные бомбежки и артиллерийские обстрелы.

Отсутствие продовольствия было одной из самых серьезных проблем. Хлебные карточки выдавались на крайне ограниченные порции, а трапезы состояли из самого простого и скудного питания. Город находится в северных широтах, и во время блокады зимы были особенно суровыми. Были проблемы с отоплением жилых помещений, так как угля, дров и другого топлива было крайне мало. Люди использовали все, что подвернулось под руку, включая мебель и книги, чтобы согреться.

Кроме того, блокада привела к критическому дефициту медицинских препаратов, аптек и медицинского оборудования. Медобслуживание было сильно ограничено, а заболеваемость и смертность среди населения значительно выросли.

Однако блокада не смогла сломить дух жителей Ленинграда, которые долгое время выживали в тяжелых условиях. Гражданская оборона города была организована, чтобы поддерживать порядок и оказывать помощь населению.

Снятие блокады началось в январе 1943 года после наступления советских войск. Главное задание заключалось в разрыве блокады и освобождении города от войск противника.

Советские войска нанесли серию мощных ударов, чтобы продвинуться к Ленинграду через замерзшие Финский залив и Ладожское озеро. Огромное значение имело также воздушно-десантное содействие в области Невского пятачка.

18 января 1943 года советские войска прорвали блокаду и установили связь с осажденным городом. Защитники и жители города обрели возможность получить продовольствие и медикаменты.

Однако освобождение города от войск противника заняло еще долгое время. Бои продолжались до освобождения последних окраинных районов Ленинграда 27 января 1944 года.

Снятие блокады Ленинграда считается символом героизма и стойкости жителей города. Оно было важным поворотным моментом во Второй мировой войне и стало символом победы над фашистской Германией.

80 лет снятия блокады Ленинграда — программа мероприятий

По всей стране 27 января пройдут тематические мероприятия. В 12:00 дня по местному времени в Петербурге и других городах России проводится минута молчания в память о жертвах блокады. Люди берут паузу на работе, в учебных заведениях или находясь дома, чтобы почтить память погибших граждан.

В этот день проводятся памятные митинги, церемонии возложения цветов к памятникам блокадного времени и могилам жертв. Ветераны, представители власти и обычные граждане собираются, чтобы почтить память блокадников и вручить нагрудные знаки и медали.

Во время годовщины снятия блокады проводятся концерты, выставки, театральные постановки и кинопоказы, посвященные этому событию. В одном только Петербурге в 2024 году запланировано свыше 200 мероприятий. Они позволяют людям постичь смысл праздника через искусство и культуру, проникнуться духом того времени.

Многие люди отмечают годовщину снятия блокады, помогая благотворительным организациям или ветеранам, пережившим блокаду. Это может быть финансовая помощь, сбор и передача продуктов, одежды или других необходимых вещей.

Отмечая годовщину снятия блокады Ленинграда, люди стараются сохранить память о прошлом и почтить подвиг жителей города, которые пережили тяжелейшие времена блокады, проявив мужество и выдержку.

С более подробной программой мероприятий в Санкт-Петербурге на 27 января можно ознакомиться в специальном материале «Известий».