В Краснодарском крае произошло землетрясение

В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла. Об этом в среду, 24 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Землетрясение на глубине 10 км было зафиксировано в 14:19 мск сейсмостанцией города Обнинска. Толчки ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе и Северском районе. На местах работают мониторинговые группы, проверяющие информацию о возможных разрушениях.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

МЧС России также призвало жителей и гостей Краснодарского края соблюдать спокойствие и не поддавайтесь панике.

Среди прочего, «Газета.Ru» со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра сообщает, что очаг землетрясения находился в 29 км к юго-западу от Краснодара.

Ранее, в ночь на 23 января на границе Китая и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия). Толчки ощущались и в Казахстане.

Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков. 24 января пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что в результате сейсмособытий за медпомощью обратились более 40 граждан.