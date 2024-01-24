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Что будет, если не платить кредит

Россиянам рассказали что будет, если не платить кредит
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Заключая договор с банком о выдаче кредита, гражданин обязуется соблюдать все его условия, в том числе вносить платежи в срок. Что будет, если отказаться от выплаты кредита, и можно ли отсрочить платежи, когда появились временные финансовые трудности, рассказывают «Известия».

Когда можно не платить кредит

При потере здоровья, увольнении, декрете и других ситуациях, когда у заемщика не хватает средств на погашение кредита, он может оформить кредитные каникулы. Для этого нужно предоставить банку справки о доходах, подтверждающие, что финансовое положение заемщика ухудшилось на 30% и более по уважительным причинам.

Однако позднее помимо основного долга придется выплатить еще и проценты, начисленные банком за время кредитных каникул.

Еще один законный способ избежать долговой нагрузки — истечение срока исковой давности или наступление страхового случая. Но вероятность того, что банк забудет про долг и через три года он исчезнет сам собой, крайне мала. Также практика показывает, что при возникновении страхового случая страховые компании не всегда соглашаются с требованиями, которые им предъявляют по страховым полисам, и отказываются оплачивать долги граждан.

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Самый надежный способ в этом плане — инициировать процедуру банкротства. Если долг небольшой, от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, можно подать заявление на упрощенное банкротство. Сделать это можно через МФЦ без обращения в суд. Повторное заявление на внесудебное банкротство можно будет подать только через 10 лет.

Что будет при неуплате кредита

В случае отсутствия выплат по кредитному договору обязательно последуют штрафные санкции в виде начисления неустойки. Она взимается за каждый день просрочки до момента погашения задолженности. А при длительной просрочке, от двух месяцев и более, банк вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы долга вместе со всеми начисленными процентами.

Когда меры досудебного урегулирования не дают результата, банк обращается с иском в суд. Затем истребованием долга занимаются судебные приставы. Они могут накладывать арест на любые счета должника. Также аресту подлежит его имущество. Кроме того, судебный пристав может запретить выезд за границу и ограничить в праве на вождение автомобиля.

Единственное, чего сможет добиться должник в этом случае, — по окончании суда сумма долга будет закреплена и перестанет увеличиваться.

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За уклонение от своих обязательств после вступления в силу судебного решения в отношении заемщика может быть возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»).

Если же суд признает, что должник действовал с умыслом и с самого начала не намеревался возвращать долг, будет заведено дело по ст. 159 ч.1 УК РФ («Мошенничество»). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Все эти действия, безусловно, отразятся на кредитной истории и сведут к минимуму шансы получить кредит в будущем.

Как уменьшить платежи по кредиту

Однако прежде чем обращаться к крайним мерам, банки предлагают несколько вариантов добровольного урегулирования. Так, неустойка или штрафы могут быть отменены, если банк достиг договоренности с клиентом о полном или частичном погашении задолженности к оговоренному сроку.

В случае если на оплату не хватает средств, можно обратиться за реструктуризацией или рефинансированием кредита. В первом случае пересматривается график платежей через снижение процентной ставки либо через увеличение срока кредита. В результате сокращается сумма ежемесячного платежа.

Во втором — погашение долга происходит путем оформления нового займа. В итоге старый кредитный договор полностью закрывается, а в замен него открывается новый. Поэтому операцию еще часто называют перекредитованием.

Подобные меры не избавляют от обязанности платить по долгам, но служат передышкой на время финансовых проблем и позволяют сохранить хороший кредитный рейтинг.

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