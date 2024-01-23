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Кредитные доноры — как не попасть на мошенника

Россиянам объяснили, чем занимаются кредитные доноры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывают ситуации, когда из-за испорченной кредитной истории или неимения необходимых документов человек не может оформить заем для себя. В таком случае на помощь ему приходит кредитный донор. Однако такие люди очень часто оказываются мошенниками. «Известия» рассказывают, кто такие кредитные доноры и как с ними взаимодействовать.

Кредитный донор — кто это, чем занимается

Кредитный донор — это частное лицо, которое предоставляет кредит или заем другому лицу или организации. Кредитный донор может быть как частным инвестором, так и организацией. Он предоставляет ссуды или займы в денежной форме, к примеру, в виде кредитной линии или потребительского кредита.

В сфере финансового законодательства понятие кредитного донорства не закреплено. Кредитные доноры — всегда частные лица или организации, и при сотрудничестве с ними нужно быть предельно осторожными.

Кредитный донор — условия сотрудничества

Кредитный донор определяет условия предоставления кредита, такие как процентная ставка, сроки погашения, сумма кредита, требования к заемщику и другие факторы. Условия могут меняться в зависимости от типа кредита и профиля заемщика.

Перед предоставлением кредита донор проводит оценку кредитоспособности заемщика. Она включает в себя анализ финансовых показателей, кредитной истории, доходов и других факторов, которые могут влиять на способность заемщика вернуть кредит.

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Кредитный донор имеет право на получение процентов за предоставленный заем. Должник возвращает кредит путем выплаты процентов и погашения основной суммы долга в соответствии с условиями кредитного договора.

Также донор может требовать залога, поручительства или других гарантий, чтобы уменьшить свои риски. Это также может влиять на условия предоставления кредита.

Кредитный донор — мошенничество или нет

В российском законодательстве не предусмотрено понятие кредитного донорства, поэтому эта сфера регулируется лишь стандартным договором займа между физическими или юридическими лицами.

Отношения между кредитным донором и заемщиком основываются на заключении кредитного договора, который устанавливает права и обязанности каждой стороны.

Не существует проверенных платформ или агрегаторов, где бы были представлены услуги кредитных доноров. Поэтому при обращении к такому лицу нужно соблюдать все меры предосторожности: проверить репутацию займодателя, изучить всю необходимую документацию и проконсультироваться с юристом, прежде чем заключить договор.

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