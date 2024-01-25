Экзистенциальный вопрос: литовские крестьяне проводят массовые акции протеста

23–25 января фермеры Литвы проводят «тракторный марш» на Вильнюс. Это продолжение мощной акции протеста литовских крестьян, начавшейся 8 января. У литовских аграриев накопился внушительный список претензий к власти, причем, по их мнению, нынешнее правительство государства относится к их нуждам особенно цинично. И теперь крестьяне жгут костры у крупнейших автострад, митингуют в Вильнюсе и пикетируют резиденцию кабинета министров. Подробности — в материале «Известий».

Отрасль в прогаре

Литовские крестьяне давно уже выражают крайнее недовольство нынешним правительством. В 2020 году в государстве сменилась правящая коалиция — Союз крестьян и «зеленых», который местные аграрии считают своим главным защитником, от кормила власти оттеснили консерваторы из «Союза отечества — Христианских демократов Литвы». По мнению фермеров, министры от СО-ХДЛ наплевательски относятся к нуждам и проблемам крестьянства. Главным «мотором» акций протеста стали литовские молочники, снова переживающие обострение затянувшегося уже на девять лет кризиса. Кризис этот начался в 2014 году, когда литовский агросектор лишился огромного рынка сбыта в России.

В начале 2023 года молочники уже проводили крупные протестные акции, жалуясь, что закупочные цены на молоко упали ниже границы рентабельности, а правительство никак не помогает крестьянам. Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что его ведомство подготовило план помощи молочникам — впрочем, лучше им от этого не стало. И под конец года негосударственный Совет сельского хозяйства Литвы (ССХЛ — в нем состоят десять организаций, представляющих около 80 % крестьянского сообщества страны) предупредил, что начнет 8 января масштабные мероприятия с целью добиться отставки министра Навицкаса. «Кризис в сельском хозяйстве продолжается около трех лет, и уже была организована не одна акция протеста фермеров... Мы считаем, что сейчас достигнута критическая точка, когда перед сельским хозяйством Литвы встал экзистенциальный вопрос», — отметил глава ССХЛ Игнас Хофманас.

Фото: ТАСС/ABACA/Utrecht Robin

В вину Навицкасу вменяют, в частности, неумение помочь молочным хозяйствам. «Молочное животноводство сокращается, там существует огромный кризис. Многие фермеры [из-за засухи] не заготовили корма на зиму. Около трех тысяч человек вообще перестали заниматься фермерством, число коров сократилось на 7,6 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фермеры в этом году не получили 120 млн евро доходов», — жалуется председатель Литовской ассоциации молочных фермеров Йонас Виленис. Впрочем, у крестьян накопились и иные претензии к правительству.

Например, сейчас кабинет министров наделяет все новые участки земли в стране статусом охранных зон. Эти участки отводятся под военные полигоны, зоны отчуждения вдоль границ России и Белоруссии и т. д. Их беззастенчиво отнимают у крестьян за минимальное вознаграждение. Фермеры требуют уважать частную собственность и расширять охраняемые территории только после надлежащего согласования с владельцами. Также аграрии обеспокоены перспективой скупки литовских обрабатываемых земель иностранными корпорациями. Крестьяне настаивают на том, что «будущее литовской деревни связано с малыми и средними хозяйствами», поэтому, по их мнению, необходимы более жесткие меры контроля за скупкой земельных угодий. Фермеры настаивают на введении запрета на приобретение в частное владение участков земли площадью более 500 га.

Кроме того, литовские аграрии считают, что правительство плохо помогает им в поиске новых рынков и слабо отстаивает их интересы перед Брюсселем и субсидии из европейских структурных фондов сельскохозяйственному сектору Литвы могли быть много выше. Помимо этого, крестьяне требуют отмены повышенного с января акциза на сжиженный нефтяной газ (СНГ), выросшего до 368 евро за тонну (с НДС). Этот газ, используемый для отопления и в качестве топлива для транспорта, очень важен для крестьян. Также они хотят возврата льгот по акцизному налогу на дизельное топливо для грузовиков, принятия плана по восстановлению пастбищ. Наконец, крестьяне желают знать, куда именно направляются доходы, поступившие в казну после уплаты налога на сырую древесину, размер которого составляет 5%.

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

«Ничего, мы приедем сюда на тракторах»

8 января, как и было обещано, фермеры начали серию акций протеста. В этот день во всех регионах республики с 14:00 зажглись костры возле главных автотрасс. Совет сельского хозяйства передал в правительство резолюцию, содержащую в общей сложности около тридцати требований. Крестьяне вышли к кабмину с плакатами «Против высокомерия правительства и против решений без оценки влияния на бизнес!», «Требуем решить молочный кризис в Литве!». Однако разложить костер у здания правительства полицейские им не позволили, в связи с чем Йонас Виленис пригрозил: «Ничего, мы приедем сюда на тракторах».

Акция 8 января оказалась «пристрелочной», и скоро протест возобновился в еще более значительных масштабах. 23 января начался «тракторный марш» на Вильнюс, который, кстати, проводится не в первый раз. Правда, 8 января премьер-министр Ингрида Шимоните соизволила встретиться с протестующими, но те остались итогами этой встречи очень недовольны. «Фермеры сомневаются в том, будут ли проблемы решены вообще или их просто отложат и тем самым затянут время», — отметили в Совете сельского хозяйства. Крестьяне обратили внимание на свежие публичные заявления министра Навицкаса о том, что в ближайшее время никаких изменений в сельскохозяйственную политику вноситься не будет, а сами требования фермеров являются «необоснованными».

В ССХЛ негодуют: «Министр публично обвинил фермеров в «политиканстве», полностью игнорируя проблемы сельского хозяйства и тот факт, что крестьяне уже более двух лет протестуют против его деятельности. Все это оказывает эмоциональное воздействие на фермерское сообщество и еще больше подталкивает к крайним мерам. О важности проблем для фермерского сообщества свидетельствует тот факт, что во время прошедшей 8 января акции протеста в Литве горело примерно шестьсот костров и около восьми тысяч человек собрались вокруг них при двадцатиградусном морозе. Фермеры уже не раз доказывали, что не боятся никаких вызовов и будут бороться столько, сколько потребуется. Мы говорим: «Хватит!».

Забастовка фермеров в Берлине, Германия Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Мощным воодушевляющим фактором для литовских крестьян стал пример их коллег из Германии — страны, которая служит для Литвы одним из главных внешнеполитических ориентиров. Глядя, как протестуют германские фермеры, литовские аграрии тоже решили идти до конца.

23 января начался «тракторный марш» на Вильнюс, поразивший горожан своими масштабами и высокой степенью организации. Акция протеста в центре столицы продлится три дня, с 23 по 26 января. Всего в столицу прибыло свыше 1300 тракторов. Сначала вся сельскохозяйственная техника добралась до мест сбора, откуда во вторник двинулась в центр города в сопровождении полиции. Муниципалитет Вильнюса спешно проинформировал горожан, что со вторника по пятницу на части проспекта Гедиминаса будет ограничено движение транспорта и им лучше искать новые маршруты. Фермеры сообщили муниципальным властям, что тракторы начнут выезжать из Вильнюса в пятницу около девяти часов утра по местному времени.

«Литва, твоя деревня умирает»

Прибывшие в Вильнюс тракторы выстроились в два ряда — вдоль проспекта Гедиминаса от сейма до кафедрального собора. Сельскохозяйственную технику увесили плакатами с протестными лозунгами. Всеобщее внимание привлек трактор, украшенный фотоколлажем: голова министра Навицкаса на туловище осла. Выйдя из тракторов, крестьяне собирались группами, достали чай и бутерброды. Владелец растениеводческого хозяйства в Рокишкском районе Дайнюс Микалайчюнас сказал журналистам, что участники акции потратили много средств: одно только топливо стоит больших денег. Однако, по его словам, проблемы настолько серьезные, что фермеры намерены идти на траты. «Если мы приехали сюда, то знайте, что нам грозит закрытие. Мы терпеливы, без надобности не поедем... Если ничего не изменится, в следующем году мы закроемся. Поездка сюда обошлась мне примерно в €300», — рассказал Микалайчюнас.

Забастовка фермеров в Вильнюсе, Литва Фото: BNS/P. Pelecki

В четверг у здания правительства собралось более 2 тысяч человек. Участники акции принесли плакаты с надписями «Литва, твоя деревня умирает», «Куда ты идешь, Литва, остановись!», «Нет фермеров, нет еды, нет будущего», флаги государства, своих регионов и организаций. Для разговора с ними прибыли министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр окружающей среды Симонас Гянтвилас.

Стоит отметить, что нынешний президент Литвы Гитанас Науседа находится в натянутых отношениях с правящей партией «Союз отечества — Христианские демократы Литвы». Науседа хочет переизбраться на президентский пост, и ему надо готовиться к выборам, которые состоятся уже в этом году. Поэтому Науседа не стесняется жестко играть против СО-ХДЛ. Президент выступил с речью, в которой признал, что многие требования протестующих крестьян справедливы. А его советница по вопросам социальной и экономической политики Ирена Сегаловичене заявила, что решение правительства резко повысить акциз на сжиженный нефтяной газ «было своего рода ошибкой правительства».

По словам Сегаловичене, «внезапное повышение акцизного сбора стало непропорционально большим бременем для потребителей, особенно если учесть, что у них не было достаточно возможностей адаптироваться». Сегаловичене отметила, что сельское хозяйство является стратегически важной частью экономики Литвы и на проблемы фермеров необходимо реагировать должным образом. «В таких ситуациях очень важны конструктивность и скорость принятия решений, чтобы аграрии видели, что их не только кормят обещаниями, но и видели процесс в поиске компромисса», — добавила советник главы государства.

Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

Президентская администрация призвала кабмин немедленно пересмотреть решение о повышении акциза на сжиженный нефтяной газ с этого года. Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас вынужден был пойти на уступки — он сообщил, что уже готовится снижение акциза на СНГ до € 41 евро за тонну. Также крестьянам пообещали вернуть скидку на дизельное топливо для фермерских автомобилей. Навицкас рассказал, что он встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Янушем Войцеховским, отвечающим за сферу сельского хозяйства, и тот пообещал оказать содействие в решении хотя бы части проблем литовских фермеров.

Тем не менее главный приоритет литовского государства вполне определен, и это отнюдь не интересы собственного населения, а милитаризация. В декабре прошлого года сейм Литвы большинством голосов (73 против 52) утвердил госбюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на военные нужды обороны в размере 2,75% ВВП (в 2023 году соответствующие расходы составили 2,52%). В настоящее время в стране обсуждается возможность введения особого «военного» налога. Среди последних новостей — решение Совета национальной обороны Литвы приобрести немецкие танки Leopard 2 для размещаемой на литовской территории бригады бундесвера. Поэтому крестьянам в любом случае придется довольствоваться финансированием по остаточному принципу.