Кардиолог Бокерия рассказала о причинах резкого снижения давления

Врачи различают три основные причины, из-за которых снижается артериальное давление (АД). Об этом 17 января рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

По ее словам, низким считается показание артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст., однако не всегда такие показатели являются проблемными.

«Многие люди считают, что 90/60 — это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры. Проблема в том, как человек ее переносит. Один себя чувствует прекрасно, у другого появляются головокружение, слабость, темнеет в глазах и появляется ощущение, что сейчас он потеряет сознание», — рассказала Бокерия в Telegram.

Одной из причин резкого падения давления врач назвала подъем из положения сидя или после лежания, отмечает «Газета.Ru».

«Причинами могут быть сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторые заболевания и, что важно, некоторые лекарства. Такой тип низкого АД часто встречается у пожилых людей и у молодых субтильных особ, которые мало двигаются и не адаптированы к физическим нагрузкам», — сказала кардиолог.

Также к снижению давления может привести прием пищи, чаще всего это встречается у пожилых людей с высоким исходным давлением или заболеваниями вегетативной нервной системы.

«Употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, употребление большего количества воды и отказ от алкоголя обычно решают проблему. В ряде случаев используются специальные препараты, регулирующие действие центральной нервной системы», — порекомендовала Бокерия.

Помимо этого существует еще нейрогенная гипотензия, при которой падение давления происходит после длительного стояния.

«Этот тип низкого кровяного давления в основном поражает молодых людей и детей. Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом», — отметила врач.

11 декабря врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила, что определенные продукты запечатывают сосуды, что может привести к печальным для здоровья последствиям. Так, атеросклероз провоцирует избыток сахара, в связи с чем следует ограничить употребление сладкого, быстрых каш, изделий из белой муки и белого риса.