Врач перечислила запечатывающие сосуды продукты

Врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич предупредила, что определенные продукты запечатывают сосуды, что может привести к печальным для здоровья последствиям.

На своем YouTube-канале 4 декабря специалист отметила, что сердечно-сосудистые патологии и низкая физическая активность могут спровоцировать инсульт и инфаркт. Так, атеросклероз провоцирует избыток сахара, в связи с чем следует ограничить употребление сладкого, быстрых каш, изделий из белой муки и белого риса, пишет сайт aif.ru.

«Атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов. Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Кореневич указала на то, что пристрастие к продуктам с содержанием сахара также влияет на внешность. Так, злоупотребление сладким может вызвать морщины, гиперпигментацию и отеки из-за гликации коллагена.

Кроме того, риск запечатывания сосудов повышается при недостатке физической активности, курении и злоупотреблении алкоголем, пишет Pravda.Ru.

10 декабря ученые провели исследование и выяснили, что расовая принадлежность не влияет на расчет сердечно-сосудистого риска. По мнению ученых, стоит обращать внимание на артериальное давление, статус диабета и уровень холестерина.

В настоящее время риск сердечно-сосудистых заболеваний оценивается по состоянию здоровья, полу и расе. Такая оценка необходима для подбора наиболее оптимальных лекарств.

3 декабря гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления жирной пищи. По его словам, жирная пища увеличивает риск развития онкологии, включая рак поджелудочной железы, пишет НСН. Врач добавил, что ускоряет развитие атеросклероза рацион, включающий жаренное с яйцами красное мясо.

В феврале прошлого года ученые из Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что употребление кофе приводит к снижению уровня холестерина в организме. По словам специалистов, кофеин влияет на специальные белки PCSK9, благодаря которым печень выводит из крови плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности, сообщает телеканал «Звезда». Кроме этого, кофеин защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний.