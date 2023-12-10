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Ученые рассказали о влиянии расовой принадлежности на сердечно-сосудистый риск

JAMA: этническая принадлежность не важна при расчете сердечно-сосудистого риска
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Расовая принадлежность не влияет на расчет сердечно-сосудистого риска. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

В настоящее время риск сердечно-сосудистых заболеваний оценивается по состоянию здоровья, полу и расе. Такая оценка необходима для подбора наиболее оптимальных лекарств.

Однако исследование, основанное на анализе данных более 12 тыс. пациентов, показало, что расовая принадлежность не влияет на расчет риска сердечно-сосудистого риска. В действительности же стоит обращать внимание на артериальное давление, статус диабета и уровень холестерина.

Исследователи отмечают, что задокументированные расовые и этнические различия в исходах сердечно-сосудистых заболеваний могут быть связаны с социально-экономическим статусом людей. Например, стресс из-за проживания в изолированном районе или столкновений с расизмом может приводить к гипертонии.

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Ранее, 28 ноября, кардиолог порекомендовал контролировать уровень липопротеина (a) в организме. Повышенный уровень липопротеина (a) ― один из маркеров высокой вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, который зачастую оказывается проигнорирован специалистами. Эксперт напомнил, что липопротеин (a) ― это сложный белок, который переносит холестерин в организме. Чем выше уровень содержания этого белка, тем больше риск накопления холестерина в кровеносных сосудах, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

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