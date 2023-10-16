Профилактический шок: получат ли хронические сердечники льготные лекарства

Добавить в проект бюджета 2024 года более 10 млрд рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Сейчас на эти цели заложено 20,4 млрд. При этом льготное обеспечение лекарствами предусмотрено для тех, кто уже перенес инфаркты и инсульты, но отсутствует для людей с хроническими ССЗ , отмечается в письме к спикеру парламента Вячеславу Володину. Общественники считают такой подход нелогичным, так как он не позволяет предотвратить сосудистые катастрофы. Депутаты ГД не исключают, что финансирование будет увеличено — правки могут внести уже ко второму чтению бюджета. Эксперты напомнили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в России.

Льготные лекарства для хронических больных

Предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год дополнительные средства для лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями просит Всероссийский союз пациентов. С таким письмом организация обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Проект бюджета был внесен в Госдуму в конце сентября, и , как отмечается в обращении, в нем отсутствуют средства на льготное лекарственное обеспечение пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической сердечной недостаточностью.

Этой меры не было и в бюджете на 2023 год. Сейчас бесплатные лекарства получают только те, кто перенес инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства на сердце. Но еще в январе 2022 года Минздрав направил в правительство расчеты о необходимости дополнительного финансирования в объеме 10,15 млрд рублей ежегодно. По подсчетам ведомства, это позволит обеспечить лекарствами 300 тыс. пациентов с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний и спасти около 30 тыс. жизней в год.

В июне того же года эту меру поддержала и партия «Единая Россия», вписав такую задачу в свою народную программу. О необходимости ее заявляли и в комитете Госдумы по охране здоровья — соответствующие рекомендации в ноябре 2022 года он направил в правительство: депутаты выражали надежду, что мера будет реализована в ходе исполнения бюджета на 2023 год.

Сопредседатель ВСП Ян Власов в беседе с «Известиями» отметил: врачи борются за то, чтобы человек не стал инвалидом, но при этом право на бесплатные лекарства имеют только «сердечники» с инвалидностью, что нелогично.

— И за то, чтобы людям с инфарктами и инсультами давали льготные лекарства, пришлось бороться несколько лет, пока нас не поддержало правительство, — рассказал он. — Сначала было принято постановление о том, что человек обеспечивается препаратами в течение года после инфаркта. Потом, когда поняли, что и через год всё повторяется, этот срок продлили до двух лет. А сейчас мы говорим о том, что необходимо существенно повысить финансирование на борьбу с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. И не хватает еще минимум 10 млрд рублей.

«Известия» направили в Минздрав запрос о том, сколько средств дополнительно необходимо на борьбу с ССЗ. В 2022 году замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что ведомство «концептуально согласно» с предложениями о льготном обеспечении лекарствами пациентов с хроническими сердечными заболеваниями.

Как изменится финансирование лечения ССЗ

В текущем проекте бюджета на 2024 год финансирование борьбы с ССЗ увеличено на 3 млрд, но это «не покроет даже инфляцию, соответственно, реальные расходы на эту программу в 2024 году сократятся» , полагает доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Она отметила, что в проекте бюджета сейчас прописано снижение на 2 млрд рублей расходов на дооснащение оборудованием региональных сосудистых центров. На 600 млн планируется сократить обеспечение профилактики развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска.

— Это, конечно, вызывает сожаление, — сказала она. — Программа развития региональных сердечно-сосудистых центров, которая реализовывалась в предыдущее десятилетие, позволила сохранить очень много жизней российских граждан. Это был большой прорыв в борьбе с инфарктами, инсультами. Для следующего прорыва в лечении сердечно-сосудистых заболеваний нужны бесплатные лекарства для этих пациентов, чтобы не только пациенты высокого риска их получали, но и все, кому врач их прописал.

Но директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что сейчас «прогнозно уменьшается число случаев ССЗ в силу эффективности мер по снижению факторов риска, снижению смертности от инсультов и инфарктов». Также, по ее словам, есть и снижение затрат на лекарства при сохранении количества — в рамках федеральных крупных закупок. Это, по ее словам, могло вызвать снижение планируемых расходов по ряду позиций.

— И я бы предположила, что будут еще средства на ССЗ, например, если будет перенос части обязательств на уровень обязательного медицинского страхования, — полагает она.

Бюджет действительно «очень непростой», сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

— Главное, что сейчас удалось сохранить необходимые средства на обеспечение лекарствами, и они будут предоставлены в полном объеме, — сказал он. — Также сейчас ведется работа по созданию отечественного оборудования взамен иностранного, которое нам перестали поставлять из-за санкций. Мы возлагаем большие надежды на российскую промышленность. Уже сейчас можно сказать, что ряд российских аналогов будет стоить дешевле и поможет сэкономить бюджетные средства.

По его словам, получится ли предусмотреть дополнительные финансы при принятии бюджета в этом году, пока еще не определено.

— В любом случае при получении дополнительных доходов от нашей торгово-экономической деятельности Госдума сможет выйти с такими предложениями при очередной корректировке бюджета, — сказал он.

Комитет Госдумы по охране здоровья сейчас обсуждает свои предложения именно по увеличению финансирования на ССЗ , в частности о выделении средств на пациентов с хроническими сердечными заболеваниями, сообщил зампредседателя комитета Алексей Куринный.

— На пациентов, которые перенесли сосудистую катастрофу, средства выделены, их хватает, — отметил он. — Но на пациентов, которые еще не пришли к инвалидности, средств пока действительно не предусмотрено. Но ко второму чтению, я уверен, необходимые изменения будут внесены и около 10–15 млрд будет добавлено.

Главной причиной смертности в России являются именно ССЗ — из-за них в 2022 году скончались 831,5 тыс. человек, это почти 44% в структуре смертности от различных заболеваний.

— Основная часть этой массы приходится на ишемическую болезнь сердца (инфаркт) и острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), — рассказала «Известиям» ведущий врач-кардиолог клиники «Ниармедик на Маросейке» Екатерина Бучина.

— Снижения риска заболеваемости за последние 30 лет, к сожалению, не отмечается, — сказала она. — Это связано в первую очередь с тем, что люди не меняют свой образ жизни.

Так, по ее словам, это связано с распространенностью курения, чрезмерным употреблением алкогольных напитков, отсутствием здорового питания и физической активности.