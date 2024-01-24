В Роспотребнадзоре исключили возможность пандемии коклюша в РФ

Пандемии коклюша в России не ожидается, так как проводится активная вакцинация. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 24 января.

«Пандемии мы не ждем. Если мы будем привержены вакцинации, если будем делать всё, как положено. И, самое главное, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи приступил к клиническим испытаниям новой многокомпонентной коклюшной вакцины», — сказал Горелов.

Он отметил, что вакцинация от коклюша детей очень важна, поскольку заболевание среди малышей в первые три месяца летально и протекает с различными осложнениями. Причем, наиболее тяжело оно протекает в сочетании с различными вирусами и инфекциями, в особенности с респираторно-синцитиальной инфекцией (РС-инфекцией).

«Очень часто отмечаются летальные исходы во всем мире, не только у нас. Вакцинация начинается с трехмесячного возраста трижды и дважды на втором году жизни», — заявил специалист.

За 10 месяцев 2023 года в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша, следует из данных статистического сборника «Социально-экономическое положение России». Это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год. Эксперты говорят о своей обеспокоенности ситуацией и отмечают, что причина роста заболеваемости прежде всего в недостаточной вакцинации в последние года. Остановить новую возможную эпидемию, по их мнению, можно также с помощью вакцинации. Более подробно читайте в материале «Известий».

21 ноября в Минздраве сообщили, что мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех российских регионах. Согласно данным маркировки, остатки лекарства составляют свыше 3,7 млн доз.