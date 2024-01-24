Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО

В Роспотребнадзоре исключили возможность пандемии коклюша в РФ

Роспотребнадзор: пандемии коклюша в РФ не ожидается
0
Фото: Getty Images/skynesher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемии коклюша в России не ожидается, так как проводится активная вакцинация. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 24 января.

«Пандемии мы не ждем. Если мы будем привержены вакцинации, если будем делать всё, как положено. И, самое главное, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи приступил к клиническим испытаниям новой многокомпонентной коклюшной вакцины», — сказал Горелов.

Он отметил, что вакцинация от коклюша детей очень важна, поскольку заболевание среди малышей в первые три месяца летально и протекает с различными осложнениями. Причем, наиболее тяжело оно протекает в сочетании с различными вирусами и инфекциями, в особенности с респираторно-синцитиальной инфекцией (РС-инфекцией).

«Очень часто отмечаются летальные исходы во всем мире, не только у нас. Вакцинация начинается с трехмесячного возраста трижды и дважды на втором году жизни», — заявил специалист.

Инфекционный коктейль: в регионах России зафиксирована вспышка коклюша
В сочетании с COVID-19, ОРВИ и гриппом болезнь протекает тяжелее, чем обычно

За 10 месяцев 2023 года в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша, следует из данных статистического сборника «Социально-экономическое положение России». Это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год. Эксперты говорят о своей обеспокоенности ситуацией и отмечают, что причина роста заболеваемости прежде всего в недостаточной вакцинации в последние года. Остановить новую возможную эпидемию, по их мнению, можно также с помощью вакцинации. Более подробно читайте в материале «Известий».

21 ноября в Минздраве сообщили, что мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех российских регионах. Согласно данным маркировки, остатки лекарства составляют свыше 3,7 млн доз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024