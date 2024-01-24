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Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 24 января провел переговоры в Москве с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которых был обсужден широкий круг двустороннего сотрудничества в области безопасности.

«Обсужден широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности. Акцент сделан на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран», — сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

Также отмечено, что отдельное внимание было уделено борьбе с терроризмом и информационной безопасности.

Кроме того, стороны обсудили экономическую безопасность в условиях санкционного давления Запада, а также способы противодействия попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

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Ранее, 22 января, состоялась встреча главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН. Дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность обстановкой в акватории Красного моря, где США и ряд других стран атаковали Йемен.

До этого, 18 января, Лавров отметил, что в настоящее время наилучший период переживают отношения России и Китая, также у РФ близкие отношения с Турцией, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Катаром и Саудовской Аравией. Министр подчеркнул, что РФ готова развивать отношения не только по двусторонним каналам, но и с региональными объединениями стран — союзниц России.

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