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Песков заявил об иммунитете общества в РФ к попыткам организации протестов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российское общество обладает иммунитетом к провокациям, на которые в то же время четко реагируют правоохранительные органы, заявил 24 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал незаконные призывы в Якутии идти на митинг после резонансного убийства местного жителя.

«Определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — сказал Песков.

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Ранее в этот день сообщалось, что после убийства 26-летнего жителя Якутии в республике начали распространяться призывы к населению выйти на несанкционированный митинг. Глава региона Айсен Николаев призвал граждан игнорировать их. Он добавил, что целью провокаторов, в том числе сидящих за границей, является разжигание конфликта, распространение вражды и разобщение общества.

Накануне в МВД республики сообщило в Telegram-канале, что 22 января были оперативно задержаны подозреваемый в резонансном убийстве и другие участники конфликта. Предварительно установлено, что конфликт на бытовой почве произошел ранее в клубе «Мята» между 23-летним уроженцем Намского района и 18-летним молодым человеком.

На следующий день 23-летний мужчина приехал со своими знакомыми на место жительства своего 18-летнего оппонента, узнав его адрес через социальные сети. В ходе инцидента троим участникам конфликта были нанесены обоюдные ножевые ранения. Позднее один из прибывших вместе с инициатором выезда молодых людей, 26-летний мужчина, от полученных ран скончался в больнице.

В полиции, в свою очередь, также призвали жителей региона не реагировать на распространяемые провокационные сообщения и не поддаваться на призывы к неправомерным действиям.

Позже, 24 января, СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) сообщило, что суд заключил обвиняемого под стражу.

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